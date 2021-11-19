حياة كريمة بالبحر الأحمر.. الكشف على 309 مواطنين فى قافلة طبية بالزعفرانة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا ل 309 مواطن بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب ضمن قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة استغرقت يومين.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه تم توجيه إدارة القوافل باقامة قافلة طبية مجانية تابعة لحياة كريمة تنفيذا لمبارة رئيس الجمهورية بقرية الزعفرانة استغرقت يومين داخل الوحدة الصحية لقرية الزعفرانة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان فى بيان له، أنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج 309 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء 52 فحص معملى واجراء 28 أشعة وسونار.

كذلك تم إجراء 41 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وإجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر .



الكشف وصرف العلاج لعدد 309 شخص