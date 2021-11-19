حرس حدود بيلاروسيا يخلى بصورة كاملة مخيما به ألفى لاجئ قرب الحدود البولندية

أجلى حرس الحدود البيلاروسي المهاجرين المقيمين في مخيم مؤقت قرب الحدود مع بولندا، كان يقطنه نحو ألفي لاجئ، ونقلهم جميعا إلى مركز لوجستي قريب على أساس طوعي. من جانبهم، أكد حرس الحدود البولندي قيام بيلاروسيا بإخلاء المخيم. فيما نفت ألمانيا ما رددته مينسك عن اعتزامها استقبال ألفي مهاجر من المخيم على أراضيها.

أشار حرس الحدود البيلاروسي مساء الخميس إلى نقل مهاجرين من مخيم مؤقت كان يقطنه نحو ألفي شخص في بيلاروسيا على الحدود مع بولندا، إلى مركز لوجستي قريب.

وأوضح حرس الحدود في بيان له على تلجرام أنه "اعتبارا من 18 نوفمبر، نُقل جميع اللاجئين من المخيم الموقت على الحدود البيلاروسية البولندية بالقرب من نقطة عبور بروزكي، على أساس طوعي، إلى مركز لوجستي" آخر. وقد نُشرت صور للمخيم الذي بدا مهجورا.

من جانبهم، أكد حرس الحدود البولندي قيام بيلاروسيا بإخلاء المخيم. وكان المخيم الموقت يؤوي ما يصل إلى 2000 شخص في الأيام الأخيرة. وتم إنشاؤه في منطقة حرجية ليست بعيدة عن نقطة بروزكي الحدودية حيث واجه مئات المهاجرين الثلاثاء خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات البولندية.

إلى ذلك، أكدت مينسك أنه خلال محادثات شارك فيها الرئيس الكسندر لوكاشبنو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت الأخيرة إنها تريد الحصول من الاتحاد الأوروبي على موافقة لفتح "ممر إنساني" لإجلاء حوالي 2000 مهاجر من المخيم إلى ألمانيا، وهو ما نفته برلين.

كما أعلنت الرئاسة البيلاروسية عن وجود حوالي 5000 لاجئ في البلاد، إلى جانب الموجودين على الحدود.

وتتهم الحكومات الأوروبية الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بجذب آلاف المهاجرين خصوصا من أكراد العراق، إلى الحدود، ردا على فرض عقوبات على نظامه بعد قمع تظاهرات المعارضة العام الماضي.

وترفض مينسك وحليفتها الأبرز موسكو الاتهامات، وتنتقدان الاتحاد الأوروبي لعدم استقباله المهاجرين الساعين إلى عبور الحدود.