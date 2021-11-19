اليوم السابع
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حبس عاطل بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين في الإسكندرية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:02 م
حبس عاطل بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين في الإسكندرية أموال-أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم علي أموالهم، بحجة استثمارها في تجارة الحديد والصلب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم وتحديد باقي ضحايا المتهم.
 
تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة، و4 آخرين بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الحديد والصلب مقابل فائدة شهرية، ولقد قام المذكور بسداد الفائدة لفترة ثم توقف عن سدادها وإمتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ووجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه والقي القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

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