اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جامعة الإسكندرية: 1289 طالبا يتقدمون للترشيح فى اليوم الأول لانتخابات اتحاد الطلبة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:44 م
جامعة الإسكندرية: 1289 طالبا يتقدمون للترشيح فى اليوم الأول لانتخابات اتحاد الطلبة ارشيفية
الإسكندرية: أسماء على بدر

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بدأت جامعة الإسكندرية فى فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الإسكندرية، وصرح الدكتور وائل نبيل، بأن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بلغ 1289طالبا، وطالبة، من كافة كليات الجامعة.

وأضاف فى بيان اليوم، ان الجامعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية، لمشاركة الطلاب بشكل آمن، ودعا سيادته كافة الطلاب للمشاركة في العملية الانتخابية، للانتخاب ممثلاً عنهم، ليعبر عن تطلعاتهم خلال العام الحالي،

وأشار إلى أن الانتخابات شهدت فى يومها الأول إقبالًا كثيفًا من الطلاب الراغبين في الترشح لعضوية اتحاد طلاب كلياتهم، لسحب استمارات الترشح، وأضاف أن الجامعة تتابع سير العملية الانتخابية، من خلال غرفة عمليات، تعمل على مدار الساعة، يوميا، حتى الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس الموافق 2ديسمبر القادم.


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