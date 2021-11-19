جامعة الإسكندرية: لا تعطيل للدراسة غداً بكافة الكليات

الإسكندرية: أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن غدا السبت هو يوم دراسة طبيعى ولا تعطيل للمحاضرات بكافة كليات جامعة الإسكندرية.

يذكر أن أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة السبت بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب