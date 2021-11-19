اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جامعة الإسكندرية: لا تعطيل للدراسة غداً بكافة الكليات

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:41 م
جامعة الإسكندرية: لا تعطيل للدراسة غداً بكافة الكليات ارشيفية
الإسكندرية: أسماء على بدر

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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن غدا السبت هو يوم دراسة طبيعى ولا تعطيل للمحاضرات بكافة كليات جامعة الإسكندرية.

يذكر أن أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة السبت بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب
  
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
 
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
 
 
 
 

 


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