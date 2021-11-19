تفاصيل زيارة الدوقة كاميلا لمستشفى بروك لرعاية الحيوانات بالسيدة زينب.. صور

زارت الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، اليوم الجمعة، مستشفى بروك للحيوانات، بالسيدة زينب، واستقبلتها المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وجاءت الزيارة فى مستهل اليوم الثانى لزيارتها برفقة الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطانى، حيث حرصت على التقاط صور تذكارية خلال زيارتها للمستشفى.

جدير بالذكر أن مستشفى بروك الخيرى لرعاية الحيوان، تأسست سنة 1934 فى القاهرة، وتقع المستشفى بالسيدة زينب، وتعمل فى جميع أنحاء العالم، ومقرها المملكة المتحدة، وتعود قصة تأسيس هذه المستشفى عندما قامت «دورثى بروك» زوجة الجنرال «بروك» بالجيش البريطانى بزيارة إلى القاهرة، وفوجئت بحالة الخيول العاملة بالشوارع بعدما خدمت فى الحرب العالمية الأولى، وما أصابها حتى أصبحت فى هيئة ضعيفة وهزيلة.

وتهدف هذه المستشفى إلى تقديم الخدمات البيطرية المجانية للخيول والبغال والحمير التى تعمل فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وإدفو وأسوان ومطروح فى ظروف غير طبيعية من حيث شدة الحرارة، أو كثرة العمل ومشقته، مع ظروف صحية وغذائية متدنية، خاصة فى حالة جهل أصحابها بكيفية معاملتها والحفاظ على سلامتها.

وتقدم المستشفى العلاج المجانى للحيوانات الفقيرة، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لأصحاب الحيوانات المريضة، خدمات بيطرية مجانية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والماء المناسب، وفى مكان صحى وظليل أثناء فترة العلاج.

ويعمل فى مستشفيات بروك لعلاج الحيوانات حول العالم الآن أكثر من 500 شخص ما بين الأطباء البيطريين والممرضين البيطريين وصانعو السروج والحداوى ومشرفو الإسطبلات.