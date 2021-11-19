تعرف على تاريخ تمويل المشروعات الخضراء فى مصر

كتبت منال العيسوى

خلال السنوات الماضية، بدأ يتزايد بشكل ملحوظ ، التمويل التنموى للمشروعات الخضراء في مصر، والتمويل الأخضر بعد استحداث برامج من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تسعى لدعم المشروعات التنموية الخضراء، وخاصة لشركات القطاع الخاص المصرى، بهدف زيادة رأس المال، عبر برامج إقراض لتمويل المشاريع الخضراء، وتشجيع هذه الشركات على تحقيق وفورات لاستخدام الطاقة وتقليل بصماتها البيئية، لإضافة الى المساهمة بشكل كبير فى الجهود العالمية لمكافحة آثار تغير المناخ.

1. تعود المرة الأولى لتقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا أخضر لمصر الى عام 2014، من خلال برنامج تجريبي للبنك الأهلي المصرى ، بقرض تقدر قيمة 30 مليون دولار من أجل إعادة إقراضه للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، والتى تلتزم بكفاءة الطاقة أو توليدها من مصادر جديدة ومتجددة.

2. ثم جاء برنامج أكبر لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الإقليمي، التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قدم 140 مليون يورو لأربعة بنوك شريكة، هى " بنك قطر الوطني الأهلي، وبنك الكويت الوطني مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي".

3. وفى عام 2020، دفع نجاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى إطلاق المزيد من البرامج في العامين الماضيين ، وتم أطلاق برنامجا بقيمة 70 مليون يورو تحت عنوان" سلاسل القيمة الخضراء" وتم تمديده ليشمل بنك قطر الوطني الأهلي.

4. أما فى عامي 2020 و2021، فقد حصل البنك الأهلي المصري على قرضين صديقين للبيئة ، بقيمة إجمالية 200 مليون دولار، من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

5. كما أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المرحلة الثانية من برنامج مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الإقليمى ، حصل فيها بنك قطر الوطني الأهلي على قرض بقيمة 50 مليون دولار، كما تلقى بنك الكويت الوطني قرضا بقيمة 25 مليون دولار، من إجمالي 150 مليون يورو المخصص للبرنامج.

6. وتغطى برامج البنك كافة المشاريع التى تعمل بشكل أساسي على تقنيات الطاقة المستدامة ، مثل كفاءة الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تقنيات التخفيف من حدة المناخ والتكيف مع المناخ، التي تؤدي إلى توفير المياه والري المستدام، وتحلية المياه والإدارة المستدامة للأراضي وإعادة التدوير، وتعد المشاريع المؤهلة فى حاجة إلى ضمان خفض استهلاك الموارد أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 20% على الأقل أو استخدام موارد الطاقة المتجددة بدلا من ذلك.

7. وتلقت إحدى الشركات المستفيدة من البرامج، وتسمى شركة سولاريز إيجيبت ، وهى أحدى شركات الطاقة الشمسية حوالى 290 مليون جنيه من التمويل الأخضر من صندوق البيئة العالمى، من خلال بنك قطر الوطني الأهلي، لتنفيذ ثمانية مشاريع تنتج حوالى 47 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وتراوحت مدة القروض التي حصلوا عليها مابين ثمانية شهور وسنة.

8. وحصلت شركة الطاقة الشمسية على 70 مليون جنيه لإنشاء نظام الطاقة الكهروضوئية، للشركة العربية للأسمنت، و 70 مليون جنيه أخرى لتحويل حوالى 30% من استهلاك مدينة الجونة للطاقة إلى طاقة شمسية.

9. كما حصلت شركة بيو إنرجى، لتحويل المخلفات إلى طاقة على تمويل، لإنشاء مصنع لإدارة المخلفات في المنيا، ثم قرض بقيمة 27 مليون جنيه لبناء المرحلة الثانية من مشروع المنيا، وكذلك مصانع جديدة في الجيزة والإسكندرية بمعدل فائدة 5% يدفع على مدى اربع وخمس سنوات.