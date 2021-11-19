تعرف على الفوائد الصحية لتناول التين المجفف مع الحليب قبل النوم في الشتاء

كتبت مروة هريدى

هل تعلم أن إضافة التين المجفف إلى الحليب الدافئ يمكن أن يكون أفضل مشروب في فصل الشتاء، فهو غنى بمضادات الأكسدة وفيتامينات A وCوEوK والألياف والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس، ومع ذلك، فإن تركيز مضادات الأكسدة والمعادن في التين المجفف أكثر مقارنة بالتين الطازج، حسبما أفاد موقع "Healthline".

يحتوي 100 جرام من التين المجفف على حوالي 9.8 جرام من الألياف الغذائية، بينما يحتوي التين الطازج على حوالي 2.9 جرام من الألياف، وبالمثل فإن وجود البروتين الصحي في التين الخام حوالي 0.75 جرام وفي المجفف حوالي 3.3 جرام.

تناول مشروب الحليب مع التين المجفف خاصة في فصل الشتاء، سوف يمنحك التغذية التي يحتاجها جسمك بشدة.



التين المجفف مع الحليب

طريقة تحضير مشروب الحليب مع التين المجفف في المنزل

لتحضير هذا المشروب الصحي اللذيذ وتناوله قبل النوم، قم بغلي كوبًا واحدًا من الحليب، وأضف إليه 3 حبات من التين المجفف، ثم اغلي المزيج وأضف إليه من 2-3 حبات من الزعفران.

يمكنك أيضًا تخفيف المشروب عن طريق نقع التين المجفف في نصف كوب من الماء الدافئ ثم غليه مع نصف كوب من الحليب.

في حالة عدم تحمل اللاكتوز، يمكنك مضغ التين وشربه مع بدائل الحليب النباتي مثل حليب الصويا أو حليب الشوفان أو حليب اللوز، كما أن تركيز السكروز في التين المجفف أكثر من التين الطازج، لذلك قد لا يكون خيارًا رائعًا لمرضى السكري خاصة عند تناوله بكميات زائدة، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب قبل إضافة هذا المشروب إلى نظامك الغذائي.



فوائد التين المجفف مع الحليب

ما هي الفوائد الصحية لتناول مشروب التين المجفف بالحليب قبل النوم؟

يساعد هذا المشروب في تقوية المناعة كما أنه مفيد لصحة العظام والأسنان ويساعد في تعزيز صحة الدماغ، ويقلل من الالتهابات وآلام المفاصل والعضلات، ويحسن الهضم عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

عند دمج التين المجفف مع الحليب الغني بالبروتينات والدهون والمعادن، فإن هذا المشروب الدافئ يساعد في النوم بسبب وجود مركبات تعرف باسم التربتوفان والميلاتونين، التي تلعب دورًا أساسيًا في إنتاج الناقل العصبي المعروف باسم السيروتونين.

كما أنه مشروب رائع للأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو ضغط الدم، حيث أن التين المجفف له تأثيرات ملين ومدر للبول إلى جانب خصائصه المضادة للسرطان وللميكروبات، مما يجعله مشروبًا جيدًا في فصل الشتاء، حيث يحتاج الجسم تعزيز المناعة لمكافحة العدوى والأمراض الموسمية.