اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ترامب يصدر أول كتاب منذ رحيله عن البيت الأبيض .. صور

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:34 م
ترامب يصدر أول كتاب منذ رحيله عن البيت الأبيض .. صور غلاف كتاب ترامب
كتب وكالات

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أصدر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أول كتاب له منذ رحيله عن السلطة، وأعلن ترامب عن توفر كتابه للبيع عبر موقعه الرسمى Our Journey Together (رحلتنا معا)، وهو كتاب يضم العديد من الصور التى التقطت له خلال رئاسته للولايات المتحدة 4 سنوات، بحسب "روسيا اليوم" .

 

ووصف موقع ترامب الكتاب بأنه "كتاب مصور جميل يغطى الفترة الناجحة التى قضاها الرئيس دونالد جيه ترامب فى البيت الأبيض".

 

وأشار الموقع إلى أن "الصور انتقاها الرئيس، كما هو الحال مع كل تعليق فى الكتاب، بما فى ذلك تلك التى كتبها بخط يده".

 

ويتضمن الكتاب أكثر من 300 صورة رسمية للبيت الأبيض، منها تفاعلات ترامب مع زعماء العالم، وبينهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والعديد من قادة العالم الآخرين.

 

كما يتحدث الكتاب عن "محاربة اللبراليين فى عمليتى مطاردة لعزلهم"، ومشروع بناء الجدار الحدودى الجنوبي، وخفض الضرائب، وإعادة بناء الجيش وتطوير قطاع الفضاء.

 

وأعلن ترامب، أن الكتاب سيتاح للقراء اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.

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