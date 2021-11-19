تحريات لكشف ملابسات مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثالث في المنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثالث بعقار في المنيرة الغربية، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحقيقة تورط حماتها في التسبب في مصرعها من عدمه.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من الطابق الثالث في المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من مسكنها بالطابق الثالث.

ويجري رجال المباحث تحريات لكشف حقيقة تورط حماة المتوفية في التسبب في مصرعها بسبب خلافات أسرية بينهما من عدمه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

من جانبه اعترف المتهم بقتل عامل في أوسيم بمحافظة الجيزة بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أنه عاد إلى منزل عائلته، واكتشف وجود المتهم بالمنزل، مما دفعه للحصول على سكين، وسدد عدة ضربات للمجني عليه أدت إلى مقتله، وذكر المتهم أن المجني عليه كان دائم التسبب بمضايقات لوالدته، وعندما عادل للمنزل وعثر على القتيل، قرر الانتقام منه، فحصل على سكين المطبخ، واعتدى عليه. واستمع رجال المباحث لأقوال والدة المتهم، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق