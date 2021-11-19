تجديد حبس تشكيل عصابي نسائي تخصص فى سرقة المصوغات الذهبية بالإسكندرية

الإسكندرية: أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهن بالشروع في سرقة مصوغات ذهبية من إحدى السيدات من أمام منزلها باستخدام سيارة.

وكان تلقي اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإنترنت يفيد برصد مقطع مصور تم تداوله بقيام مجموعة من العناصر الإجرامية النسائية باستخدام إحدى السيارات لسرقة مشغولات ذهبية لإحدى السيدات بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يتضمن تضرر المُبلغة من شروع 3 سيدات في سرقة مصوغاتها الذهبية من أمام سكنها، من خلال ادعاء إحداهن سقوطها أرضًا ومحاولتهن سرقة مشغولاتها الذهبية حال قيامها بمساعدتها، وفرارهن بالسيارة المشار إليها دون التمكن من إتمام السرقة لقيام الشاكية بالاستغاثة بالمارة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديدهن وضبطهن والسيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة واعترافهن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.