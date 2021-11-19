وذكرت وزارة الشئون الخارجية التايوانية، فى معرض بيان نشر اليوم الجمعة، أنه تم تعيين "إريك هوانج" ليكون أول ممثل لتايوان لدى ليتوانيا، وأن المكتب الجديد سيساعد على تسهيل التعاون الثنائي في المجالات المتعددة، ومن بينها مجالات الليزر وشبه الموصلات و التكنولوجيا المالية.



وجاء في البيان أن افتتاح هذا المكتب سيرسم مسارا جديدا وواعدا للعلاقات الثنائية بين تايوان وليتواني، وأنه سيتولى مسئولية الترويج للعلاقات بين البلدين ، بالإضافة إلى حماية الرعايا التايوانيين هناك.



يذكر أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تواجه فيه ليتوانيا ضغوطا واحتجاجات متزايدة من الصين، خاصة في أعقاب قرارها فتح مكاتب تمثيل مماثلة مع تايوان.