تأمين محور قناة السويس يضبط 21 ألف شيشة إلكترونية

كتب محمود عبد الراضي _ عبد الله محمود

واصلت الأجهزة الأمنية، مكافحة جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها للبلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد لإضرارها بالاقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات إدارة شرطة موانئ بورسعيد التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، ورود حاوية من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى مشمولها المستندى (أمتعة شخصية) وأن الحاوية تحتوى على أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية فى حضور (مندوب صاحب الشأن) وقد أسفرت أعمالها عن ضبط أصناف مخالفة بإجمالى عدد (21937 قطعة "شيش إلكترونية وأكسسوارتها – زيت شيشة إلكترونية – مستلزمات ومعدات طبية - مستحضرات تجميل – عدسات لاصقة) غير مثبتة بمستندات الحاوية ، وبسؤال الأخير أقر بصحة واقعة الضبط ، ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة .