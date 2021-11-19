بيلاروسيا: 11 مهاجرا على الحدود طلبوا المساعدة الطبية

وكالات الأنباء

قال المكتب الصحفى لوزارة الصحة فى بيلاروسيا، إن 11 مهاجرا، طلبوا المساعدة الطبية من سيارة إسعاف مناوبة على الحدود البيلاروسية –البولندية.

وذكر المكتب الصحفي، في بيانه حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن الطاقم الطبى قدم المساعدة الطبية للجميع على الفور.

وأشار البيان كذلك، إلى أن مجموعة من حرس الحدود البيلاروسي عثرت أمس الخميس على امرأة لاجئة حامل في الغابة بالقرب من قرية سكوتي.

وأضاف البيان القول، أنه تم نقل المرأة المذكورة إلى مستشفى إقليمي في المنطقة. وقام الأطباء بفحصها وقدموا الاستشارة والمعونة الطبية اللازمة لها.

ونوه المكتب الصحفي بأن أربعة لاجئين يخضعون للعلاج حاليا، في مؤسسات الرعاية الصحية في غرودنو في غرب بيلاروسيا.