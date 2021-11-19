بولندا تعلق حركة الشحن مع بيلاروسيا عند نقطة سكة حديد "كوزنيتسا"

كتب وكالات

قالت لجنة حدود الدولة فى بيلاروس، فى بيان اليوم إن بولندا قررت تعليق حركة الشحن مع بيلاروس اعتبارا من 21 نوفمبر عند نقطة تفتيش سكة حديد "كوزنيتسا" ، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف البيان: "تلقت لجنة حدود الدولة فى جمهورية بيلاروس خطابا رسميا من الجانب البولندي، بخصوص نيتها تعليق حركة الشحن عند نقطة تفتيش كوزنيتسا للسكك الحديدية اعتبارا من 21 نوفمبر".

من جانبه، أرسل الجانب البيلاروسى ردا يوضح الوضع الحالى بالقرب من نقطة التفتيش على طريق السيارات "بروزغي" (من الجانب البولندى - كوزنيتسا بيلوستوتسكايا)، وأشار الجانب البيلاروسى أيضا إلى التدابير المتخذة لحل الوضع، وشدد على عدم وجود تهديد لموظفى الخدمات البولندية هناك.

كما أعلن الجانب البيلاروسى عن استعداده لاستئناف أعمال نقطة التفتيش على الطريق السريع "بروزغي".

فى وقت سابق، أغلق حرس الحدود البولندى المعبر الحدودى فى "كوزنيتسا" فى 9 نوفمبر بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين.