بدء الإغلاق الجزئى لمطالع كوبرى الساحل لإجراء أعمال صيانة الفواصل لمدة 3 أيام

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة في إجراء عملية إغلاق جزئي لمطالع كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى)، لإجراء عمليات صيانة لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمني إنه في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى)، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ولفت المصدر إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة 3 أيـام فقط ابتداء من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة وحتى الساعه 5 صباحا يوم الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.