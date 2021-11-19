بحوث الثروة السمكية: اهتمام غير مسبوق بالقطاع ضمن ملف تحقيق الأمن الغذائى

كتب أحمد عبد الرحمن

أكدت الدكتورة أميرة الحنفى مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، أنه منذ ما يقرب من 7 سنوات منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم هناك اهتمام غير مسبوق بالثروة الحيوانية بشكل عام والثروة السمكية بوجه خاص، ضمن ملف تحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، إلى أن قطاع الأسماك من القطاعات الواعدة لتحقق الأمن الغذائى لأنه أحد أهم مصادر البروتين الحيوانى وسعره فى تناول يد المستهلك، ولذلك اهتمت الحكومة به.

وأوضحت المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، أن إطلاق المشروع القومى لتطوير وتطهير البحيرات فى 2014، حيث كانت تعانى من إهمال وتلوث كبير تسبب فى تقلص مساحتها للثلث، ولكن حاليا أصبح 2.2 مليون طن أسماك، وتحقق قدرا كبير من الاكتفاء الذاتى.