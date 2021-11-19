اليوم السابع
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بايدن يستضيف القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وإفريقيا العام المقبل

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:50 م
بايدن يستضيف القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وإفريقيا العام المقبل جو بايدن الرئيس الأمريكى
أ ش أ

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يعتزم استضافة القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة ودول إفريقيا، العام المقبل، قائلا إن ذلك يأتى فى إطار التزام الإدارة الأمريكية بتنشيط شراكاتها وتحالفاتها الدولية.

 

وأوضح بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، أن القمة "ستواصل جهود تقوية الروابط مع الشركاء الأفارقة بناء على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح والقيم المشتركة".

 

كما "ستعمل كفرصة للاستماع إلى والتعاون مع النظراء الأفارقة فى القضايا الأساسية التى تُعرّفها الولايات المتحدة وإفريقيا كـ(قضايا) حاسمة بالنسبة لمستقبل القارة ومجتمعنا الدولي"، مشيرا إلى أنه سيجرى الإفصاح عن تفاصيل أخرى بشأن القمة فى وقت لاحق.

 

 


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إفريقيا

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