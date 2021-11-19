بايدن أول رئيس أمريكى يحتفل بعيد ميلاده الـ 79 وهو فى المنصب

كتبت ريم عبد الحميد - وكالات

يحتفل الرئيس الأمريكى جو بايدن غدا السبت بعيد ميلاه الـ 79 غدا السبت، ليصبح بذلك أول رئيس للولايات المتحدة يبلغ التاسعة والسبعين وهو فى البيت الأبيض.

وتقول وكالة الأنباء الفرنسية إن بايدن، وهو أكبر من تولى الرئاسة فى تاريخ الولايات المتحدة، كان قد اعلن أنه ينوى الترشح لولاية ثانية . إلا ان تقدمه فى العمر يثير تكهنات بشأن هذا الأمر، (خاصة وأن الرئيس بدا عدة مرات وهو يعانى صعوبة فى تذكر الأسماء).

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى قد قالت إن بايدن سيتوجه اليوم الجمعة إلى المستشفى لإجراء فحوص روتينية فى مركز والتر ريد الطبى لإجراء فحوصات روتينية سنوية.

ويشير تقرير الوكالة الفرنسية إلى عدم وجود شك فى أن أ رئيس أمريكى يترشح يسعى للبقاء فى منصبه لفترة ثانية، وقد سعى إلى ذلك كل الرؤساء منذ ليندون جونسون قبل أكثر من نصف قرن. لكن فى حال فوزه بولاية ثانية، فإن بايدن سيبلغ 86 عاما فى نهايتها، لذلك يرى بعض مؤيدى بايدن أن ترشح سيكون أمرا مبالغا فيه فى مسييرته السياسية الغنية بالأساس.

وفى استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسستا "بوليتيكو ومورنينج كانسالت"، قال 40% من الأمريكيين إنهم يرون أن الرئيس الديموقراطي "يتمتع بصحة جيدة"، مقابل 50% رأوا عكس ذلك. ويعد ذلك تغييرا جذريا إذ إن النسبة كانت53% مقابل 34 % قبل عام واحد.

وقال ديفيد جرينبرج أستاذ الصحافة والتاريخ في جامعة روتجر في نيوجيرزي إنه في حالة حدوث مشكلات صحية "يمكن أن تتغير خططه". وأضاف أن "هذا من شأنه أن يفتح مجالا واسعا جدا إذ يمكن أن يظهر العديد من المرشحين (من الانتخابات التمهيدية الديموقراطية لعام 2020) بالإضافة إلى آخرين لم يكونوا مرشحين.



