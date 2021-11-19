بالأرقام.. تعرف على معدلات تنفيذ خطة توسعة الطريق الدائرى

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن معدلات تنفيذ خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى المكون من مجموعة من الكبارى الممتدة، وما تحقق وتم إنجازها منها حتى الآن، وموعد انتهاء تنفيذ الخطة بالكامل، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ 100% نسبة تنفيذ أعمال توسعة قطاع الأوتوستراد / سعد الدين الشاذلى.

2ـ 100% نسبة تنفيذ تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد.

3ـ انتهاء تنفيذ كوبري عدلى منصور وتشغيله تجريبيا ضمن مشروع توسعة الدائرى.

4ـ انتهاء إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى.

5ـ 99.5% نسبة تنفيذ كوبرى المرج .

6ـ 99% نسبة تنفيذ كوبري المنيب أعلى النيل بطول 1 كم.

7ـ 97% نسبة تنفيذ كوبري مسطرد.

8ـ تم إنهاء تنفيذ 18% من أعمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق نظام النقل الذكى على الطريق.

9ـ بلغت نسبة تنفيذ نظام الإنارة الجديد على الطريق الدائري 72%.