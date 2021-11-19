انتشار أمنى مكثف باستاد الإسماعيلية لتأمين مباراة الزمالك والدراويش

كتب محمود عبد الراضي

أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، استعدادها لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والإسماعيلي، اليوم الجمعة، باستاد الإسماعيلية في رابع جولات بطولة الدورى الممتاز.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين وغرف عقد المؤتمرات والملابس وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحداث سير المباراة حتى نهايتها.

وعلى صعيد متصل، رصد يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي مكافأة خاصة للاعبى الفريق تقدر بعشرة آلاف جنيه من نفقته الخاصة بغرض تحفيزهم للانتصار على الزمالك .

ويتطلع رئيس النادى الإسماعيلي لتحفيز اللاعبين بشكل مضاعف سعيا لحصد الفريق أول انتصار في المسابقة بعد التعثر بالجولات الثلاث الماضية.

ودخل فريق الاسماعيلى بقيادة الارجنتينى خوان براون معسكر مغلقاً استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها الخامسة والنصف عصرا على ستاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب الكومى اللاعبين بالتركيز فقط فى الملعب وتجنب تشتيت الذهن وتحقيق نتيجة مميزة اعتبارا من لقاء الزمالك، ونوه رئيس النادى اللاعبين على أهمية إعادة رسم البسمة على وجوه الجماهير التى تساند الفريق وترغب فى رؤية الدراويش يعود لسابق عهده كأحد أهم الأندية فى القارة ككل.