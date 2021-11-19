اليمن يشيد بدور السعودية فى دعم الحكومة والشعب اليمنى

عدن /أ ش أ/

أشاد رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، بدور المملكة العربية السعودية الكبير فى دعم وإسناد الحكومة اليمنية والشعب اليمنى فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى ما يحققه أبطال القوات المسلحة اليمنية مسنودين بتحالف دعم الشرعية من نجاحات وانتصارات ضد ميليشيا الحوثى فى معركة استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.

جاء ذلك حسبما ذكر موقع "سبتمبرنت" خلال لقائه مع نظيره السعودى الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي.

وأكد الفريق بن عزيز، أن القوات المسلحة والشعب اليمنى على موعد مع النصر الكبير على المخططات التخريبية فى اليمن والمنطقة إلى الأبد.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان السعودي، على تقديم كافة أوجه الدعم والإسناد المستمر للقوات المسلحة والشعب اليمنى فى مواجهة أدوات إيران التخريبية، مشيدًا بالبطولات التى تسطرها القوات المسلحة اليمنية ورجال المقاومة الشعبية فى مختلف جبهات وميادين القتال.