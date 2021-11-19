الولايات المتحدة.. محكوم عليه بالإعدام ينجو من الحقنة القاتلة فى اللحظة الأخيرة

روسيا اليوم

خفف حاكم ولاية أوكلاهوما في اللحظة الأخيرة حكم الإعدام على محكوم يبلغ من العمر 41 عاما كان من المقرر إعدامه بعد إدانته بجريمة قتل ينفي ارتكابها، وأثارت قضيته غضبا شعبيا واسعا.

وتدخل الحاكم كيفن ستيت في أقل من أربع ساعات قبل الموعد المقرر لموت جوليوس جونز بحقنة قاتلة في سجن ولاية أوكلاهوما في ماكاليستر.

وقال الحاكم الجمهوري: "بعد دراسة ومراجعة المواد التي قدمتها جميع أطراف هذه القضية، قررت تخفيف عقوبة جوليوس جونز إلى السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط".

وحكم على جونز بالإعدام في عام 2002 بتهمة قتل رجل الأعمال بول هاول عام 1999.

ويدعي جونز أنه تعرض للتمييز أثناء محاكمته نظرا لأنه من أصول إفريقية، وأن الجاني الحقيقي هو الذي اتهمه وأن محاميه الأول دافع عنه بشكل سيئ.