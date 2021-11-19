اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تقر الجرعة المعززة من لقاحات فايزر وموديرنا للبالغين

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:04 م
الولايات المتحدة تقر الجرعة المعززة من لقاحات فايزر وموديرنا للبالغين لقاحات _صورة أرشيفية
كتب وكالات

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نقلت وسائل إعلام أمريكية، بأن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، أقرت الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات "فايزر" و"موديرنا"، للبالغين، ما يعنى أن ملايين الأمريكيين سيصبحون مأهلين وسط مخاوف من موجة كورونا جديدة، بحسب "الشرق بلومبرج".

 

وأعلنت مختبرات فايزر، أن الحكومة الأمريكية طلبت 10 ملايين علاج من عقارها المضاد لكوفيد-19 بقيمة 5.3 مليار دولار، شرط أن يلقى الدواء الضوء الأخضر من السلطات الصحية .

 

وتقدمت المجموعة التى تسوق لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا بالتعاون مع بيونتك الألمانية، الأسبوع الماضى إلى الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بطلب ترخيص عاجل لهذا العلاج المرتقب، لأنه سهل الاستخدام فى الأيام الأولى من ظهور الأعراض فى حال الإصابة.

 

 فيما ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية ، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ستصدر الموافقة رسميا على إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للبالغين فيما فوق الـ 18 عاما ، خلال اجتماعها .

 

 

 


الولايات المتحدة

لقاحات فايزر

لقاحات موديرنا

كورونا

فيروس كورونا

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