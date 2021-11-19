"الوطنية للتدريب" تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده وتشكره على دعمه الشباب

كتب محمد السيد

هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد ميلاده، مقدمة الشكر للرئيس لدعمه للشباب وانحيازه الصريح لهم.

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في عام 2014 قررت مصر استعادة ريادتها و الانطلاق نحو القمة مرة أخرى فتصدى الرئيس لمسئولية الحكم، و انحاز لأخلاق الفرسان مقرراً اتخاذ القرارت الصحيحة و المصيرية، مضيفة: "و أثناء هذه المسيرة نحو التنمية والتقدم والحياة الكريمة والتكافل والكرامة، انحاز الرئيس لصف الشباب انحيازًا صريحًا فرأينا رؤساء الهيئات و المحافظين و نواب المحافظين من ضمنهم و العديد من المناصب الأخرى رافعين لواء الكفاءة و الاستحقاق".