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"الوطنية للتدريب" تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده وتشكره على دعمه الشباب

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:07 م
"الوطنية للتدريب" تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده وتشكره على دعمه الشباب الرئيس السيسى
كتب محمد السيد

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هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد ميلاده، مقدمة الشكر للرئيس لدعمه للشباب وانحيازه الصريح لهم.
 
وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في عام 2014 قررت مصر استعادة ريادتها و الانطلاق نحو القمة مرة أخرى فتصدى الرئيس لمسئولية الحكم، و انحاز لأخلاق الفرسان مقرراً اتخاذ القرارت الصحيحة و المصيرية، مضيفة: "و أثناء هذه المسيرة نحو التنمية والتقدم والحياة الكريمة والتكافل والكرامة، انحاز الرئيس لصف الشباب انحيازًا صريحًا فرأينا رؤساء الهيئات و المحافظين و نواب المحافظين من ضمنهم و العديد من المناصب الأخرى رافعين لواء الكفاءة و الاستحقاق".
 
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