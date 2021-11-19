اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

النشرة المرورية.. سيولة وانتظام فى حركة المرور بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:00 ص
النشرة المرورية.. سيولة وانتظام فى حركة المرور بطرق ومحاور القاهرة والجيزة كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت طرق ومحاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية، حيث انتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح

وانتظمت حركة السيارات بطريق إسكندرية الزراعي، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات بالانتظام، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


النشرة المرورية

اخبار المرور

المرور اليوم

اخبار المرور اليوم

كوبرى أكتوبر

طريق اسكندرية الزراعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة