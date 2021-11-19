الناتو يحتفى بجيمس ماتيس الحائز على جائزة القيادة المتميزة عبر الأطلسي

أ.ش.أ

أشاد الأمين العام حلف شمال الأطلنطى (ناتو) ينس ستولتنبرج، بفترة خدمة الجنرال جيمس ماتيس فى الحلف وحصوله على جائزة هنرى كيسنجر للقيادة المتميزة عبر الأطلسى من الأكاديمية الأمريكية فى برلين؛ نظرا لدوره المتميز وكونه "حليفا بارزا وداعما ثابتا لرابطة قوية عبر المحيط الأطلنطي".

جاء ذلك فى خطاب ألقاه ستولتنبرج خلال الحفل الذى أقيم على هامش مؤتمر الاتحاد الألمانى الأطلسى "نقاش الناتو 2021" " NATO TALK 2021 " الذى عقد فى برلين وحضر الحفل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووفقا لبيان أصدره حلف الناتو اليوم الجمعة أثنى ستولتنبرج على دور الجنرال ماتيس فى حث حلفاء واشنطن على المشاركة فى تحمل أعباء النفقات الدفاعية لحلف الناتو وتشجيع الحلفاء الأوروبيين وكندا على تخصيص 260 مليار دولار إضافية للدفاع من عام 2014 إلى 2021.

يذكر أن الجنرال جيمس ماتيس خدم لمدة 44 عاما فى سلاح مشاة البحرية الأمريكية. وشغل منصب وزير الدفاع الأمريكى السادس والعشرين فى الفترة من 2017 إلى 2019. وتولى منصب القائد الأعلى لقائد الحلفاء فى حلف الناتو (SACT) فى الفترة من 2007 إلى 2009. وحصل الجنرال ماتيس على جائزة هنرى أ. كيسنجر لمساهماته فى العلاقة عبر الأطلسى من الأكاديمية الأمريكية فى برلين مساء يوم أمس.