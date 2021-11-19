اليوم السابع
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المصريون مهنئين الرئيس السيسي بعيد ميلاده: "كل سنة فى إنجازات وأمن وأمان"

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:27 م
المصريون مهنئين الرئيس السيسي بعيد ميلاده: "كل سنة فى إنجازات وأمن وأمان" الرئيس عبد الفتاح السيسي
رامى محيى الدين

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وجه المصريين التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاده، وقالت إحدى السيدات "كل عام وأنت بألف خير وبصحة جيدة يارب"، وقال آخر "كل سنة وأنت بصحة جيدة وإنجازات وفى أمن وأمان".

بينما قال مواطنة آخرى "كل سنة وحضرتك طيب ياريس وعقبال 100 سنة"، ووجه عدد كبير من الأطفال التهنئة للرئيس بعيد ميلاده، قائلين: "كل سنة وحضرتك طيب ياريس".

ويحل اليوم عيد ميلاد الرئيس السيسي حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وبهذه المناسبة نرصد دعوات المصريين للرئس عبد الفتاح السيسي في المناسبات المختلفة.

 

 


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