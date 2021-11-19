المصريون مهنئين الرئيس السيسي بعيد ميلاده: "كل سنة فى إنجازات وأمن وأمان"

رامى محيى الدين

وجه المصريين التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاده، وقالت إحدى السيدات "كل عام وأنت بألف خير وبصحة جيدة يارب"، وقال آخر "كل سنة وأنت بصحة جيدة وإنجازات وفى أمن وأمان".





بينما قال مواطنة آخرى "كل سنة وحضرتك طيب ياريس وعقبال 100 سنة"، ووجه عدد كبير من الأطفال التهنئة للرئيس بعيد ميلاده، قائلين: "كل سنة وحضرتك طيب ياريس".

ويحل اليوم عيد ميلاد الرئيس السيسي حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وبهذه المناسبة نرصد دعوات المصريين للرئس عبد الفتاح السيسي في المناسبات المختلفة.