"المرور" تبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام للصيانة

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا جزئيا لكوبري الجيزة المعدني لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بالكوبرى لمدة 3 أيام، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، فى إطار استعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وقال مصدر أمني إنه تم إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى تحديدا المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية، وذلك لمدة 3 أيام بدءاً من صباح اليوم الجمعة الموافق 19/11/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 21/11/2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.