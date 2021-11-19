المباحث تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة أعلى الطريق الدائري بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة أعلى الطريق الدائري لبيان سبب وفاتها في حادث تصادم من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة أعلى الطريق الدائري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة سيدة بها عدة إصابات. وتبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، وحرر محضر بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.