اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: توفير إيصال "ممارسة" حديث شرط تركيب العداد الكودى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:00 ص
الكهرباء: توفير إيصال "ممارسة" حديث شرط تركيب العداد الكودى الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجب على مقدم طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع توفير أحدث إيصال سداد قيمة الممارسة ليتم تنفيذ الطلب وتركيب العداد الكودى له.
 
وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدم التزام المواطنين الذين تتم محاسبتهم بنظام الممارسة بسداد الغرامة الشهرية يدفع شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل المحاضر الخاصة بغير الملتزمين للنيابة، لتحويلها إلى القضاء.
 
وأضاف حمزة أن هذا القرار يأتى فى إطار السياسة التى تطبقها وزارة الكهرباء فى خطتها لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والتى تسير بالتوازي مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن والدولة معا فى أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
 
وقال حمزة إن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يتم تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار وشركة الكهرباء، ويتم تحديد مبلغ مالى كغرامة يتم سدادها شهريا بما يعرف بنظام الممارسة، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

فواتير الكهرباء

غرامة سرقة التيار الكهربائي

اليوم السابع بلس

نظام الممارسه

عداد الكهرباء

العداد الكودى

العداد الذكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء يفتتح معرض إينرجي إيجيبت في نسخته الـ 30 بالقاهرة

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 12:42 م

وزير الكهرباء: مصر نجحت فى تنفيذ خطتها للتحول لمحور عالمى للطاقة

الأحد، 24 أكتوبر 2021 12:00 ص

وزير الكهرباء: تصدير 2000 ميجا وات لقبرص بعد استكمال عقود الربط الكهربائى

السبت، 16 أكتوبر 2021 09:00 ص

وزير الكهرباء: القطاع يلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 12:38 م

وزير الكهرباء يلتقى ببطل العمل المناخى البريطاني في أول زيارة له بمصر

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 11:12 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة