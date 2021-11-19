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الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ختام أعمال سيمنار المجمع المقدس بمشاركة 98 عضوًا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:11 م
الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ختام أعمال سيمنار المجمع المقدس بمشاركة 98 عضوًا المجمع المقدس
كتب ـ محمد الأحمدى

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اختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد ظهر اليوم الجمعة، السيمنار الثامن للمجمع المقدس لعام 2021، والذى عقد على مدار 4 أيام برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بمشاركة المعهد القبطى للتدبير الكنسى (COPTICAD) الذى تولى تقديم المادة العلمية فى السيمنار.

وجاء سيمنار هذا العام بعنوان "الناظر من أعلى" تحت شعار السيمنار "نحو كنيسة مهدفة، مثمرة، نامية" ، وشارك فيه 98 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، أعضاء المجمع المقدس.

وأبدى أعضاء المجمع المقدس تفاعلًا كبيرًا خلال الجلسات لما حوته الموضوعات المطروحة للنقاش من رؤى تحمل أساليب أكثر حداثة وفاعلية فى الخدمة الرعوية، وهو ما يجعل وصول الرسالة الروحية والتعليمية لأبناء الكنيسة أكبر وأقوى وأكثر تأثيرًا.

وفى سياق آخر، حرص الآباء أعضاء المجمع على تهنئة قداسة البابا بمناسبة الذكرى التاسعة لجلوس قداسته على الكرسي المرقسي، التى حلت أمس بالتزامن مع ثالث أيام السيمنار، وتمنوا لقداسته موفور الصحة والمزيد من العمل الرعوى المتميز الذى شهدته الكنيسة خلال الأعوام التسعة الماضية على كافة الأصعدة.

 

 


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سيمنار المجمع المقدس

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