الكشف على 1105 مواطنين خلال قافلة طبية بقرية أبو عمورى بقنا ضمن حياة كريمة

وقال محافظ قنا، إن القافلة ضمت 6 تخصصات مختلفة و نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1105 حالة بواقع " 334 باطنة ، 282 أطفال، 221 جلدية وتناسلية، 139 جراحه عامة، 92 نسا وتوليد، 37 تنظيم أسرة" ، مضيفا أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لعدد 46 حالة، مؤكدا أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجاناً.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر دورها على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بالمجان فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 97 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.