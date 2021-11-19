اليوم السابع
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الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:49 م
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الكشف على 1105 مواطنين خلال قافلة طبية بقرية أبو عمورى بقنا ضمن حياة كريمة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:10 م
الكشف على 1105 مواطنين خلال قافلة طبية بقرية أبو عمورى بقنا ضمن حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبو عموري التابعة لمركز نجع حمادي، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من  الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ قنا، إن القافلة ضمت 6 تخصصات مختلفة و نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1105 حالة بواقع " 334 باطنة ، 282 أطفال، 221 جلدية وتناسلية، 139 جراحه عامة، 92 نسا وتوليد، 37 تنظيم أسرة" ، مضيفا أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لعدد 46 حالة، مؤكدا أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجاناً.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر دورها  على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بالمجان فحسب،  بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 97 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

 

 

 

 


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