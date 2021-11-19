اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تحرير 44 محضر صحة مهنية ومهلة لـ128 منشأة لتوفيق أوضاعها بسوهاج

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:18 ص
القوى العاملة: تحرير 44 محضر صحة مهنية ومهلة لـ128 منشأة لتوفيق أوضاعها بسوهاج وزارة القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 794 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 16 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 219  فرصة عمل .
 
وأضاف سعفان، فى بيان، أن المديرية قامت بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 9 متدربات، كما تم عمل 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والمساحة، والمشغولات اليدوية استفاد منها 148 متدرباً ومتدربة.
 
وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش على 640 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 12 محضراً، وعمل 7 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و5 ندوات سموم بيضاء، و3 ندوات للمفاوضة الجماعية، و6 ندوات زيادة الإنتاج، و7 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 265 عاملا وعاملة.
 
وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، أنه تم صرف 253 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 106 عاملين منها، 77 منحة مولود،  و17 منحة زواج، و3 منح وفاة لأسرة 3 عمال متوفيين، و9 منح وفاة أحد الأقارب، فضلاً عن تسجيل 29 عاملاً جديداً للمنظومة.
 
كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 73 ألفاً و377 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية ، لـ 486 عاملاً من المسجلين بالمديرية.
 
وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1241 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 25 شكوى ، تم تسوية 15 شكوى منها ودياً ، وإحالة شكوى للقضاء ، وحفظ 5 شكاوى منها، وتبقى شكوتان ما زالتا تحت البحث والدراسة .
 
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 119 منشأة، وإعادة التفتيش على 208 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 44 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 128 منشأة أخري، فضلاً عن بحث 24 شكوى ومنح 6 تراخيص وعمل 7 حملات تفتيشية  .
 
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.

وزارة القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بسوهاج

قانون العمل

الصحة والسلامة المهنية

العمالة غير المنتظمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: تعيين 742 شاباً بجنوب سيناء

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:23 ص

القوى العاملة تتابع حضور العاملين بشهادة تلقى لقاح كورونا.. صور

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 10:53 ص

القوى العاملة بالشرقية تعلن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج التدريب المهني التحويلى

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 02:57 م

القوى العاملة: تدريب 100 ألف شاب على وظائف المستقبل والرقمنة بحلول 2023

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:12 ص

القوى العاملة: تحصيل 116 ألف جنيه مستحقات مصرية بالكويت

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:18 ص

القوى العاملة: استخراج 186 شهادة قياس مستوى المهارة بمطروح

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:49 ص

القوى العاملة تعلن بدء التقديم للدورة الثالثة للفندقة الشاملة الأحد لمدة 5 أيام

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:09 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة