القوى العاملة: تحرير 44 محضر صحة مهنية ومهلة لـ128 منشأة لتوفيق أوضاعها بسوهاج

كتبت ـ آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 794 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 16 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 219 فرصة عمل .

وأضاف سعفان، فى بيان، أن المديرية قامت بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 9 متدربات، كما تم عمل 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والمساحة، والمشغولات اليدوية استفاد منها 148 متدرباً ومتدربة.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش على 640 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 12 محضراً، وعمل 7 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و5 ندوات سموم بيضاء، و3 ندوات للمفاوضة الجماعية، و6 ندوات زيادة الإنتاج، و7 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 265 عاملا وعاملة.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، أنه تم صرف 253 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 106 عاملين منها، 77 منحة مولود، و17 منحة زواج، و3 منح وفاة لأسرة 3 عمال متوفيين، و9 منح وفاة أحد الأقارب، فضلاً عن تسجيل 29 عاملاً جديداً للمنظومة.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 73 ألفاً و377 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية ، لـ 486 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1241 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 25 شكوى ، تم تسوية 15 شكوى منها ودياً ، وإحالة شكوى للقضاء ، وحفظ 5 شكاوى منها، وتبقى شكوتان ما زالتا تحت البحث والدراسة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 119 منشأة، وإعادة التفتيش على 208 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 44 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 128 منشأة أخري، فضلاً عن بحث 24 شكوى ومنح 6 تراخيص وعمل 7 حملات تفتيشية .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.