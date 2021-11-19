اليوم السابع
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القصر الملكى ينشر لقطات جديدة من زيارة الأمير تشارلز لبيت الرزاز.. صور وفيديو

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:59 ص
القصر الملكى ينشر لقطات جديدة من زيارة الأمير تشارلز لبيت الرزاز.. صور وفيديو زيارة الأمير تشارلز
كتب إيهاب محمد

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نشر الحساب الرسمي لقصر "كلارنس هاوس" الملكى البريطانى لقطات من زيارة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني لبيت الرزاز بالقاهرة القديمة، والتي ظهر بها وهو يتفقد المعروضات يتحدث مع صانعيها الذين أظهروا دقتهم وحرفيتهم، وعلق الحساب عبر موقع "انستجرام"، على الصور والفيديو:" في بيت الرزاز، رأى الأمير كيف أن مؤسسة إنقاذ التراث المصري توثق وتحافظ على كنوز الهندسة المملوكية لمنبار القاهرة، كما التقى سموه بالحرفيين الشباب".

وأضاف:"بدعم من The Prince’s Foundation ، تعلم مدرسة جميل صفوفًا للشباب المصريين في الهندسة الإسلامية التقليدية والرسم وتناغم الألوان ودراسات الأرابيسك".

وتأتى زيارة الأمير تشارلز لبيت الرزاز فى إطار اهتمامه بالحرف التقليدية، ودعم بريطانيا لحفظ التراث الثقافى، إلى  جانب مهارات الحرفيين.

وكان بيت الرزاز قد شهد صباح أمس الخميس استعدادات مكثفة، فضلا عن استعدادات القائمين عليه لاستقبال الأمير تشارلز والوفد المرافق له، حيث قام الحرفيون والمصممون بإعداد معروضاتهم للعرض.

 

الامير تشارلز
الامير تشارلز

زيارة الأمير تشارلز

الدوقة كاميلا

زيارة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا لمصر

موعد زيارة الأمير تشارلز

بيت الرزاز

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