القبض على موظف سابق اختلس أموالا من مستشفى في الغربية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاختلاس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (موظف سابق بإحدى المستشفيات بالغربية - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية)، باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى وقيامه باختلاس مبالغ مالية إبان فترة عمله بالمستشفى المشار إليها قبل إنتهاء خدمته ، وهى المبالغ المالية المتحصلة من المرضى ، والتى يقوم بتوريدها لخزينة المستشفى ، وذلك عن طريق التلاعب فى أصل إيصالات تحصيل القسائم بالدفاتر والذى يخالف المبالغ المدرجة بصورة تلك القسائم والتى يتسلمها المرضى ، كما قام بتحصيل مبالغ مالية أخرى من المرضى دون توريدها لخزينة المستشفى ، وقيامه بالإستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.