اليوم السابع
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القبض على منتحل صفة ضابط شرطة في القاهرة الجديدة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:00 م
القبض على منتحل صفة ضابط شرطة في القاهرة الجديدة كلبش- ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط شرطة بالقاهرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة ، وعمل كمائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وقيامه بشراء ملابس من بعض المحال دون دفع قيمتها.. بقصد تحقيق نسب مشاهدة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المذكور ، وتبين أنه (مهندس- مقيم بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

انتحال صفه

وزارة الداخليه

تيك توك

اخبار الحوادث

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