اليوم السابع
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الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:44 م
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الغضبان: إزالة منزل مخالف على مساحة 100 متر جنوب بورسعيد.. صور

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:15 م
الغضبان: إزالة منزل مخالف على مساحة 100 متر جنوب بورسعيد.. صور جانب من حملة الإزالة
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تواصل جهود الأجهزة التنفيذية فى حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة. 
 
 
وأشار المحافظ، إلى أن حى الجنوب يواصل الإزالات الفورية للتعديات، حيث تم اليوم إزالة فورية  لمنزل جارى بنائه على مساحة 100 متر فى جمعية الكاب، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
 
وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية واصلت حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى جميع الأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافه التعديات على أملاك الدولة ، وأكد محافظ بورسعيد  أنه لا مجال لعودة التعديات مرة أخرى، وسوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة القادمة لازالة كافة هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة .
 
ازالة التعديات ببورسعيد
ازالة التعديات ببورسعيد

جانب من حملة الازالات
جانب من حملة الازالات

حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات

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