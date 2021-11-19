اليوم السابع
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الصحة: ضبط وإعدام 3071 طن أغذية فاسدة بالمحافظات.. وغلق 11 ألف منشأة مخالفة

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:44 ص
الصحة: ضبط وإعدام 3071 طن أغذية فاسدة بالمحافظات.. وغلق 11 ألف منشأة مخالفة أغذية فاسدة - أرشيفية
كتب ــ وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 3071 طنا و1360 كيلو جرام أغذية متنوعة، و520 ألفا و626 لترا من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
 
يأتي ذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 يونيو الماضي وحتى أمس الموافق 18 نوفمبر، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.
 
ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى المرور على 83 ألفا و 793 منشأة غذائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، مشيراً إلى إعدام 830 طنا و687 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة و69 ألفا و687 لترا من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم ضبط 2241 طنا و673 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة، للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 164 ألفا و419 عينة من المواد الخام للأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.
 
ولفت "عيد" إلى تحرير 76 ألفا و930 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 11 ألفا و933 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

الصحة

الرقابة

أغذية فاسدة

اعدام أغذية فاسدة

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