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السفارة البريطانية بالقاهرة توثق زيارة الأمير تشارلز للحرم اليونانى.. صور

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:17 م
السفارة البريطانية بالقاهرة توثق زيارة الأمير تشارلز للحرم اليونانى.. صور الأمير تشارلز
كتب ــ إيهاب محمد

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نشرت السفارة البريطانية بالقاهرة، صورة من زيارة ولى العهد البريطاني الأمير تشارلز للحرم اليوناني بالتحرير لحضور فعالية "مبادرة الأسواق المستدامة" والتي تضم رواد الأعمال من الشباب، وكان في استقباله ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وظهر الأمير تشارلز في الصورة التي نشرتها السفارة البريطانية عبر حسابها على تويتر، وهو يتوسط مجموعة من رواد الأعمال الشباب، كما علقت السفارة البريطانية على الصورة: "زيارة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز اليوم لحضور مبادرة الأسواق المستدامة بميدان التحرير بالقاهرة.. في استقباله الدكتورة ياسمين فؤاد".

واستمع الأمير لعدد من رواد الأعمال حول تجاربهم في خلق مشروعات مبتكرة تساعد فى توفير حلول لمختلف التحديات فى المجتمع المصرى.

كما عقد ولي العهد البريطاني لقاء مع عدد من ممثلى الشركات البريطانية العاملة، لمناقشة النشاطات التي يقومون بها خاصة فى مجال البيئة ودعم التكيف مع التغير المناخى ومواجهته، والتوعية فى ذلك المجال.

كما حضر الأمير فعالية لمبادرة flat 6 labs الممولة من السفارة البريطانية لدعم شباب رواد الأعمال، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تحسين مناخ الأعمال للشباب من رواد الأعمال واثمرت عن نجاح عدد كبير من المشروعات.

وشهد الحرم اليوناني بالتحرير، صباح اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة لاستضافة الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، وسيكون هناك عدة مناقشات مع رائدات الأعمال وكبار رجال الأعمال حول كيفية التوعية البيئية لمخاطر تغير المناخ من خلال الشركات الكبري.

كما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد استعدادات مكثفة لتأمين زيارة ولي العهد البريطاني.

وخلال زيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال لمصر التي تستمر لمدة يومين، تفقدا عدد من البرامج والمؤسسات المعنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزارا صاحبا السمو الملكى عددا من المواقع التى لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية فى أنحاء البلاد.

السفارة البريطانية
السفارة البريطانية

 

 


الامير تشارلز

زيارة الأمير تشارلز

الدوقة كاميلا

زيارة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا لمصر

موعد زيارة الأمير تشارلز

الأمير شارلز

الأمير تشارلز

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