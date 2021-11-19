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أكرم القصاص
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السعودية تحصد النصيب الأكبر بعدد المشروعات المرشحة لتحدى "ناسا" الدولى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:00 ص
السعودية تحصد النصيب الأكبر بعدد المشروعات المرشحة لتحدى "ناسا" الدولى صاروخ ناسا - أرشيفية
روسيا اليوم

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تأهلت الفرق السعودية للتصفيات النهائية في تحدي "ناسا" الدولي لتطبيقات الفضاء، بتقديم حلول تطويرية وابتكارية للتحديات التي تواجه الأرض والفضاء.

وحصدت المملكة عدة مراكز متقدمة منها، الأولى عالميا بعدد المشاريع بقائمة أفضل المشاريع المرشحة على مستوى العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعا مشاركا في تحدي "ناسا" الدولي، والأعلى عالميا بنسبة المشاركة بـ16% من إجمالي المشاركات الدولية المرشحة.

وحازت الفرق السعودية بمشاريعها أعلى عدد من الفرق المرشحة لقائمة أفضل 37 مشروعا على مستوى العالم، حيث قدمت المشاريع من فريق "Galaxy gems" من جدة، وفريق "Reshape" من الدمام، وفريق "Super nova" من الطائف، وفريق "Tweiq Hero" من الرياض، وفريق "Sunshine" من الظهران.

كما حلت المملكة الأولى عربيا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعا على مستوى العالم بمشروع فريق "Alfaisal SpaceX" من مدينة الرياض.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">امتدادًا لسلسلة منجزات الوطن العلمية في المحافل الدولية<br>الفرق السعودية الخمسة تترشح لقائمة أفضل 37 مشروعاً عالمياً في تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الهيئة_السعودية_للفضاء</a><br>🔗 <a href="https://t.co/vGFoiTVu7B">https://t.co/vGFoiTVu7B</a> <a href="https://t.co/nXeYMIMD9q">pic.twitter.com/nXeYMIMD9q</a></p>&mdash; الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) <a href="https://twitter.com/saudispace/status/1461395263038369798?ref_src=twsrc%5Etfw">November 18, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>


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