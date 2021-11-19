اليوم السابع
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السعودية تتبرع لدعم تأسيس مركز جديد بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:50 م
السعودية تتبرع لدعم تأسيس مركز جديد بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية
أ.ش.أ

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قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشى العطية، اليوم  الجمعة  لمدير عام المنظمة فرناندو آرياس، تبرعا قدمته السعودية للمنظمة للمساهمة فى إنشاء مركز الكيمياء والتقنية الجديد بمبلغ 50 ألف يورو.

 

وأوضح السفير السعودي، خلال مراسم التوقيع، أن المملكة دائما سباقة للإسهام فى كل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي، مشيرا إلى أن التبرع يعد تجسيدا وامتدادا لاهتمام المملكة وسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والتزاماً باتفاقية الأسلحة الكيميائية لدورها فى تعزيز السلم والأمن الدوليين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

 

بدوره، أعرب المدير العام للمنظمة عن بالغ تقديره وخالص شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا التبرع الذى يؤكد سياسة السعودية فى دعم المنظمة وإيمانها العميق بأهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتنفيذ مقاصدها.

 

 


السعودية

أخبار السعودية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

هولندا

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