اليوم السابع
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الزيادة السكانية تضع مصر الأولى إقليميا وتمثل 7.4% من سكان قارة أفريقيا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 08:00 ص
الزيادة السكانية تضع مصر الأولى إقليميا وتمثل 7.4% من سكان قارة أفريقيا زيادة سكانية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بلوغ عدد سكان قارة إفريقيا نحو 1.373 مليار نسمة تمثل 17.5% من سكان العالم الذي يبلغ 7.838 مليـار نسمة في أوائل يوليو الماضي، وتناول جهاز الإحصاء مجموعة من المؤشرات الهامة الخاصة بعدد سكان مصر وترتيبها إقليميا وعالميا وفقا لما يلي:

 

تحتل مصر المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2021 بـ 102 مليون نسمة.

يمثل سكان مصر 41.1 % من جملة عدد سكان الإقليم و7.4% من جملة سكان القارة و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان.

 

من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9.688 مليار نسمة عام 2050 بزيادة 23.6% مقارنة بعدد سكان العالم في 2021.

 

من المتوقع أن يصل عدد سكان قارة إفريقيا إلى 2.529 مليار نسمة بزيادة 84.2% مقارنة بعدد سكان القارة عام 2021.

الزيادة السكانية في قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر في الزيادة السكانية العالمية في الفترة (2021-2050) بنسبة 62.5% من الزيادة السكانية العالمية.


الزيادة السكانية

جهاز الاحصاء

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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