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الرقابة المالية تنبه "عبد اللطيف جميل" الالتزام بترخيص التمويل الاستهلاكي

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:00 م
الرقابة المالية تنبه "عبد اللطيف جميل" الالتزام بترخيص التمويل الاستهلاكي الدكتور محمد عمران
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1625 لسنة 2021، بشأن التنبيه على شركة عبد اللطيف جميل للتمويل.
 
ونصت المادة الأولى، من القرار، والذي حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه على :"التنبيه على شركة عبد اللطيف جميل للتمويل الاستهلاكي وفقًا للمادة 22 من القانون رقم 18 لسنة 2020، بإزالة المخالفات -باعتبارها من شروط الترخيص- وذلك بالالتزام بمزاولة النشاط من خلال المركز الرئيسي الثابت بسجلات الهيئة، على أن يتوافر لدى الشركة الإدارات التنفيذية والمدير التنفيذي وملفات العملاء بذات المقر، وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار بهذا التنبيه، على أن يتم إخطار الهيئة بما يفيد إزالة تلك المخالفات خلال المدة المحددة".
 
شركة عبد اللطيف جميل للتمويل
شركة عبد اللطيف جميل للتمويل
 
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في يونيو من العام الماضي، معايير جديدة للملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، والتي تشترط في حجم التعاملات مع العميل الواحد أو التمويل القائم للعميل الواحد لمقدمي التمويل الاستهلاكي ألا يتجاوز 10% من القاعدة الرأسمالية للشركة أو مقدم التمويل. وتتيح المعايير للشركات الحصول على قروض مساندة مع احتسابها في القاعدة الرأسمالية لها أو قروض لتمويل نشاطها بحد أقصى تسعة أمثال حقوق الملكية.
 
وبلغ عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 بحوالي 832 ألف عميل بقيمة 10.1 مليار جنيه.
 

الرقابة المالية

عبد اللطيف جميل للتمويل

التمويل الاستهلاكى

اخبار الاقتصاد

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