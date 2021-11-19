الداخلية تضبط 201 قطعة سلاح وتنفذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (201) قطعة سلاح نارى، و(272) قضية مخدرات وتنفيذ (84838) حكما قضائيا متنوعا.

ووردت معلومات لقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، مفادها قيام (مالك "ورشة حدادة" - الكائنة بدائرة مركز شرطة السادات "له معلومات جنائية") بإدارة ورشته لتصنيع و تعديل الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالورشة المشار إليها وبحوزته (3 فرد محلى – طلقات من ذات العيار – هيكل سلاح ضغط هواء - والأجهزة المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجار ، والأدوات والأجزاء لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام إختباء (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية والهارب من تنفيذه عقوبة السجن 7سنوات فـى قضية "إتجار مخدرات " والسابق إتهامه فى قضيتى "مخدرات - سلاح نارى") بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطه.