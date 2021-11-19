الحكومة الألمانية الجديدة تعتزم تشريع الماريجوانا والبيع للبالغين

كتب وكالات

أشارت وسائل إعلام ألمانية، إلى أن الحكومة الائتلافية المحتملة لألمانيا، تسعى لإضفاء الشرعية على الماريجوانا فى البلاد، بحسب "روسيا اليوم" .

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات"، بالإشارة إلى وثيقة لمجموعة العمل المنخرطة فى إعداد القانون ذى الصلة، أن "الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الديمقراطى الحر والحزب الاشتراكى الديمقراطى لألمانيا وحزب اتحاد 90 الخضر، تعتزم السيطرة على توريد الماريجوانا إلى المتاجر المرخصة للبيع للبالغين".

وأضافت: "سيتم تقييم العواقب الاجتماعية للموافقة على مثل هذا القانون فى غضون 4 سنوات".

ووفقا لوثيقة مجموعة العمل: "سيسمح مثل هذا القانون بمراقبة جودة الماريجوانا المباعة".

وتشير الوثيقة، إلى أنه "وفقا لمؤيدى مثل هذه الخطوة، فإن تشريع الحشيش سيساعد أيضا فى إعاقة عمل السوق السوداء فى البلاد".