الجيش اليمنى يحرز تقدمات مهمة فى الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب

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أكد الناطق باسم الجيش اليمنى العميد الركن عبده مجلى اليوم الجمعة إحراز تقدمات مهمة فى الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب فى عمليات هجومية ناجحة ضد الحوثيين، وأوضح مجلى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - أن العمليات شملت جبهات عدة منها "ملعا، وأم ريش والعمود وذنة" انتهت باستعادة مواقع مهمة، واستنزفت الحوثيين على نحو كبير .

فى قدراتها القتالية، وأسفرت عن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية، والقبض على أعداد منها، كما تم استعادة أطقم قتالية وكميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر.

وفى الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، أكد الناطق الرسمى للجيش اليمني، إحباط عدد من الهجمات للمليشيا،

وتكبيدها خسائر فى العتاد والأرواح، مشيراً إلى أن قوات الجيش اليمنى فى جبهة صرواح نفذت عدداً من الهجمات والكمائن الناجحة ضد عناصر المليشيات الحوثية الانقلابية وكبدتها خسائر فى الأرواح والمعدات.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمنى فى محور تعز تواصل تنفيذ الهجمات النوعية فى منطقتى حذران والصياحي، غرب مدينة تعز، وذلك على مواقع تمركز المليشيات الحوثية، موضحا أن هذه الهجمات أسفرت عن تحرير مواقع عدة وإلحاق الخسائر فى صفوف الحوثيين .