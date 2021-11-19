اليوم السابع
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"التموين" توجه بمتابعة المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة تحسبًا للأمطار

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:57 م
"التموين" توجه بمتابعة المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة تحسبًا للأمطار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
.كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بمحافظات الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية ومرسى مطروح وشمال سيناء بمتابعة المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية بتلك المحافظات، مؤكدا أن الشركة العامة لتجارة الجملة قد ضخت بمخازن الجملة بتلك المحافظات كميات كبيرة من السلع التى تصرف على بطاقة الدعم رغم وصول نسب الصرف بها على بطاقة الدعم إلى 80% من الشهر الجارى إضافة إلى وجود دقيق استراتيجى بمخابز المحافظات تلك يصل الثلاثة ايام.

 

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المخزون الاستراتيجى بشمال سيناء يصل إلى 5 أشهر من السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والأرز والثلاثة أشهر فى المحافظات الست الأخرى التى قد تتعرض لأمطار طبقًا لتقارير هيئه الأرصاد الجوية.

 

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزير وجه بإنشاء غرف عمليات مركزية بمديريات التموين بتلك المحافظات وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة الموقف على مدار الساعة وتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وكذلك الخبز.

 


وزير التموين

المخابز

صرف السلع المدعمة

السلع التموينية

علي المصيلحى

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