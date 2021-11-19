"التحدى".. عودة مصر لمكانتها الدولية فى عهد الرئيس السيسي

كتب: أحمد عرفة - رامى محيى الدين

عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع على قناة دى أم سى، تصريحات جويل روزنبرج المؤلف المستشرق الإنجيلي، الذى قال ما رأيناه ها هو شيء تاريخى حقا أنا أعتقد حقا أنه أمر يغير قواعد اللعبة وأن رئيسا عربيا سنيا لأكثر دولة عربية في العالم قد بنى الكنيسة وهى الأكبر في الشرق الأوسط وتم تقديمها كهدية لمسيحى مصر.

وأضاف المؤلف المستشرق الإنجيلي: لم نرى شيئا كهذا في التاريخ كله وأعتقد أن الرئيس السيسى يبعث برسالة ليس فقط إلى شعبه ولكن إلى جميع المسلمين وهى أن المسلمين والمسيحيين يمكنهم العيش في وحدة وتعايش وهذا تطور غير عادى.

كما عرض الفيلم الوثائقى، ورقة بحثية للمجلس الخارجى للمجلس الأوربي الذى أكد أن مصر عادة بقوة في مجا العلاقات الخارجية، واستعرض العلاقات الخارجية لمصر وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية.

كما استعرض الفيلم الوثائقى، تصريحات ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الذى قال إن العلاقة المصرية السعودية علاقة صلبة وقوية وفى أعمق جذورها، والعلاقات بين الدول لا تتأثر بأى شكل من الأشكال.

كما استعرض الفيلم الوثائقى أيضا تصريحات ولى عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بأن العلاقات بين مصر والإمارات عميقة وتاريخية ، ومصر كان لها موقف متميز لدى الشيخ المؤسس الشيخ زايد بن سلطان.

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش سياسى ونائب أمريكى خلال كلمته بأحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بإحدى اللقاءات التليفزيونية الدولية.

كما جاء فى البرومو الخاص بفيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، جانب من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، كذلك عرض تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ"البطل الملهم".