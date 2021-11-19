اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"التحدى.. شهادات دولية بنجاح الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب".. غدا على اليوم السابع

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 08:01 م
"التحدى.. شهادات دولية بنجاح الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب".. غدا على اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا السبت، العديد من الملفات البارزة على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء تحت عنوان، "التحدى.. شهادات دولية بنجاح الرئيس فى مواجهة الإرهاب"، وفيه: إقرار أمريكى بنجاح الإصلاح الاقتصادى.. زعماء عرب يؤكدون أن أمن مصر هو الأمن القومى العربى.. وقادة أفارقة: القاهرة تمكنت من استعادة الأمن بفضل شجاعة الرئيس السيسى.. الطريق إلى الجمهورية الجديدة "10مبادرات رئاسية تكفل الحياة الاجتماعية للمصريين.. ومشروعات قومية تعيد الحياة للصناعة.. تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة وتطوير المناطق العشوائية وتنمية محور قناة السويس.

 

وداخل العدد..

ـ إنشاء ألف مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص بحلول 2030

ـ المحميات الطبيعية مستقبل الاستثمار البيئى فى مصر

ـ المحافظات جاهزة للطقس السيئ.. مراجعة شبكات صرف الأمطار

ـ ولى عهد بريطانيا والدوقة كاميال يختتمان زيارتهما التاريخية لمصر برسائل السلام

ـ الزمالك يغلق صفحة الاسماعيلى استعدادا للبنك الأهلى.. وكهربا يترقب فرصة بالأهلى بعد إذابة جبل الجليد مع موسيمانى

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السيسى

الرئيس السيسى

عيد ميلاد الرئيس السيسى

التحدى

فيلم التحدى

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